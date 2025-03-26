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Игорь Корнеев — кандидат на пост спортивного директора «Ростова»

Игорь Корнеев — кандидат на пост спортивного директора «Ростова»
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Российский специалист Игорь Корнеев — один из кандидатов на пост спортивного директора «Ростова» со следующего сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал о вероятных изменениях в руководстве «Ростова» и возможном приходе бизнесмена Ивана Саввиди.

57-летний Игорь Корнеев ранее занимал пост спортивного директора в санкт-петербургском «Зените», пражской «Славии» и московском «Локомотиве», а также являлся советником президента «Монако».

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 21 матч. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 46 очков за аналогичное количество игр.

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