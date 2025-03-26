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Мостовой: верится в переход Угальде в «ПСЖ» или «Монако» — он способен там играть

Мостовой: верится в переход Угальде в «ПСЖ» или «Монако» — он способен там играть
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Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на информацию об интересе к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде французских клубов «ПСЖ» и «Монако».

«Угальде способен играть играть в «ПСЖ» или «Монако». Почему нет? Мне верится в такой переход. Это нормально, когда кто-то много забивает, выстреливает, нападающий всегда в цене. В случае с Угальде всё резко произошло. Когда его купили, мало кто, за исключением меня и ещё нескольких людей, говорил, что надо подождать, он ещё раскроется.

Сейчас он лучший бомбардир в РПЛ, но купили-продали — ничего страшного. Тяжело, когда у команды нет денег, ищут любые способы подзаработать, приходится рисковать. А у «Спартака» проблем с деньгами нет, продадут Угальде, купят другого. Одно время «Спартак» называли «Купи-продай» — по 15 человек продавали, по 10 покупали. Федун сам об этом много раз говорил. Проблема только в том, чтобы найти нового футболиста», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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