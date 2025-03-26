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«Зенит» показал новые доказательства офсайда в моменте с победным голом «Спартака»

«Зенит» показал новые доказательства офсайда в моменте с победным голом «Спартака»
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«Зенит» опубликовал новые доказательства офсайда в моменте с победным голом «Спартака» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые уверены, что хавбек красно-белых Кристофер Мартинс забил гол после того, как попал в положение «вне игры». В итоге встреча завершилась поражением «Зенита» со счётом 1:2.

Сине-бело-голубые разместили раскадровку видео, на котором виден офсайд Мартинса. Новые доказательства офсайда объяснил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

«В ответ на появившиеся инсинуации в отношении проведения офсайдных линий и правильности определения офсайда помещаем иллюстративный материал под заголовком «Чёрный день VAR», в котором использована офсайдная линия, проведённая VAR на момент паса на Мартинса.

Также для Фом-неверующих размещаем раскадровку вчерашнего видео, фиксирующего офсайд у спартаковского полузащитника», — цитирует Медведева пресс-служба «Зенита».

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