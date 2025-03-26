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Руслан Литвинов: надеемся и ждём, что наш футбол скоро вернётся на международную арену

Руслан Литвинов: надеемся и ждём, что наш футбол скоро вернётся на международную арену
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Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Руслан Литвинов ожидает, что вскоре российские команды будут допущены до международных турниров.

«Конечно, верим, надеемся и ждём, что наш футбол скоро вернётся. Сейчас очень много разговоров на эту тему. Надеюсь, уже в скором времени получится сыграть на европейской арене. У меня есть мечта сыграть на каких-то больших турнирах: чемпионат мира и Европы и в клубных — Лига Европы и Лига чемпионов. Хочется там конкурировать и чего-то добиться», — приводит слова Литвинова Sport24.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В мартовских играх команда Валерия Карпина встречалась с национальными командами Гренады и Замбии. Обе игры завершились с разгромом — 5:0.

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