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Зобнин поделился мнением о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Зобнин поделился мнением о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о резонансном переходе Александра Соболева из московского клуба в «Зенит». Трансфер состоялся в прошлое летнее трансферное окно. Зобнин считает, что Соболев не должен был играть за «Спартак», раз ему этого не хотелось.

«Это очевидно, по-моему, это касается любого клуба, не только «Спартака» — если человек не хочет играть за команду, он не должен там играть. Он, возможно, был чем-то недоволен. Опять же, нужно у него спрашивать. Мы видели, что Саша к чему-то готовится, что хочет что-то поменять в своей жизни», — сказал Роман Зобнин в новом выпуске «Спартак шоу».

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