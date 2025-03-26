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Зобнин: сейчас в «Спартаке» нет токсичных игроков, но есть недовольные

Зобнин: сейчас в «Спартаке» нет токсичных игроков, но есть недовольные
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался об атмосфере в московской команде. Он рассказал, что сейчас в стане красно-белых нет токсичных футболистов, но есть недовольные своим игровым временем.

«Нужно было время, чтобы понять требования Станковича, чтобы понять, на кого делать ставку, кому доверять и с кем идти дальше. Станкович — футболист с большой буквы, очень много титулов брал, и он — огромный авторитет для нас. Ребята все слушают его и понимают, что ерунду он точно не скажет.

Сейчас у нас нет токсичных футболистов, все идут к одной цели. Понятно, что есть недовольные, но они на тренировках показывают свою состоятельность. И если их выпускают на поле на пять или одну минуту, как Пруцева, значит, показывай одну минуту, это не проблема вообще», — сказал Роман Зобнин в новом выпуске «Спартак шоу».

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