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Михаил Боярский: уверенности, что «Зенит» станет чемпионом России, у меня нет

Михаил Боярский: уверенности, что «Зенит» станет чемпионом России, у меня нет
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Народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский допустил, что сине-бело-голубые не выиграют Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона.

«Шансы всегда есть, потому что если кто-то оступится из лидеров, то «Зенит» уже не упустит свою возможность. Но на сегодняшний день уверенности говорить со 100-процентной гарантией, что «Зенит» будет чемпионом, у меня нет», — приводит слова Боярского ТАСС.

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После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). ЦСКА — шестой. Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые. Команда Сергея Семака неизменно выигрывает РПЛ на протяжении последних шести лет.

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