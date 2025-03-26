Капитан «Акрона» Савичев: вижу через пять лет «Акрон» со своим стадионом

Капитан тольяттинского «Акрона» Константин Савичев ответил на вопрос, каким видит клуб через пять лет, а также выразил надежду, что останется в структуре красно-чёрных после окончания профессиональной карьеры.

– Каким вы видите «Акрон» через пять лет?

– Со своим стадионом. Плюс хочу, чтобы «Акрон» через пять лет мог навязать конкуренцию топ-клубам. И бороться за высокие места.

– Сами себя видите в клубе через такой период времени?

– Да. Даже если не футболистом, то хотел бы после карьеры остаться в структуре клуба. «Акрон» развивается, и я хотел бы приносить ему пользу, – сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.