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Капитан «Акрона» Савичев: вижу через пять лет «Акрон» со своим стадионом

Капитан «Акрона» Савичев: вижу через пять лет «Акрон» со своим стадионом
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Капитан тольяттинского «Акрона» Константин Савичев ответил на вопрос, каким видит клуб через пять лет, а также выразил надежду, что останется в структуре красно-чёрных после окончания профессиональной карьеры.

– Каким вы видите «Акрон» через пять лет?
– Со своим стадионом. Плюс хочу, чтобы «Акрон» через пять лет мог навязать конкуренцию топ-клубам. И бороться за высокие места.

– Сами себя видите в клубе через такой период времени?
– Да. Даже если не футболистом, то хотел бы после карьеры остаться в структуре клуба. «Акрон» развивается, и я хотел бы приносить ему пользу, – сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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