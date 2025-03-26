Даниил Денисов оценил уровень сопротивления в товарищеском матче со «Спартаком-2»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о товарищеском матче со второй командой красно-белых. Основа одержала победу со счётом 2:1, а один из голов был забит Денисовым после подачи с углового.

— Как тебе уровень сопротивления со стороны молодых ребят из «Спартака-2»?

— Да молодцы, старались, бились, хотели показать себя. Поэтому хорошая [получилась] тренировочная игра, по-другому и не назовёшь.

— Тебе удалось отличиться после подачи Барко с углового, можно сказать, что не в свойственной тебе манере.

— Забили с углового, мы в сезоне не так часто это делаем. Хочется больше голов со стандартов. И, естественно, верю, что голы на тренировке, в таких играх, повлекут за собой голы в чемпионате, — сказал Денисов в интервью клубному каналу «Спартака».