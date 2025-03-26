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Игрок «Акрона» Савичев: в целом согласен с Денисовым, но форма подачи должна быть другой

Игрок «Акрона» Савичев: в целом согласен с Денисовым, но форма подачи должна быть другой
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Капитан тольяттинского «Акрона» Константин Савичев отреагировал на резонансные высказывания экс-полузащитника «Зенита» и «Локомотива» Игоря Денисова, ныне работающего детским тренером, о подготовке юных футболистов в России. В частности, Денисов говорил, что необходимо больше платить детским тренерам.

– Раз уж упомянули детский футбол, то моральный камертон этих процессов – Игорь Денисов. Согласны с его высказываниями?
– В целом да. Другой момент – форма подачи должна быть другой. А во многом он прав. Денисова лично я не знаю, но понимаю, что он и футболистом был резким. И теперь такой спикер. Думаю, ситуация должна сдвигаться с нынешней точки. Согласен с ним, например, в том, что профессия детского тренера должна быть престижной. Человек не может одновременно концентрироваться на воспитании детей и постоянно думать о деньгах, – сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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