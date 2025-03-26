«Нужно быть готовым ко всему». Игрок «Спартака» Денисов — о матче с «Ахматом» в Грозном

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о предстоящем матче с «Ахматом» в Грозном в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

— Как можешь оценить состояние команды после паузы, пока нет сборников?

— У нас были выходные, сейчас мы вернулись, начинаем подготовку к предстоящей игре. В принципе, потихоньку набираем, сейчас нечего анализировать.

— Чего ждёшь от матча с «Ахматом» в гостях?

— Там будет тяжёлая игра. У нас там всегда непростые состязания, много борьбы, много разных моментов, которые влияют на игру, поэтому нужно быть готовым ко всему, — сказал Денисов в интервью клубному каналу «Спартака».

За девять туров до конца чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками после 21 встречи. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка.