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«Нужно быть готовым ко всему». Игрок «Спартака» Денисов — о матче с «Ахматом» в Грозном

«Нужно быть готовым ко всему». Игрок «Спартака» Денисов — о матче с «Ахматом» в Грозном
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о предстоящем матче с «Ахматом» в Грозном в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Как можешь оценить состояние команды после паузы, пока нет сборников?
— У нас были выходные, сейчас мы вернулись, начинаем подготовку к предстоящей игре. В принципе, потихоньку набираем, сейчас нечего анализировать.

— Чего ждёшь от матча с «Ахматом» в гостях?
— Там будет тяжёлая игра. У нас там всегда непростые состязания, много борьбы, много разных моментов, которые влияют на игру, поэтому нужно быть готовым ко всему, — сказал Денисов в интервью клубному каналу «Спартака».

За девять туров до конца чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками после 21 встречи. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка.

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