Николич: перерыв на игры сборных неудобен клубам, которые на хорошем ходу, а это был ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич оценил форму армейцев перед паузой на матчи сборных, а также высказался о влиянии перерыва на международные встречи на команду.

«Этот перерыв на игры сборных очень неудобен командам, которые находятся на хорошем ходу, а это были мы. Именно перед этой паузой у нас был очень хороший отрезок: четыре победы и ничья в пяти официальных матчах. И пауза нам была не нужна. Все знают, что первые игры после паузы всегда очень сложны физически и психологически.

Футболисты играли или нет, в Африке, в Южной Америке. И сейчас всё это нам надо соединить. Это всегда сложная задача, но мы не единственный клуб, которому с этим надо справиться. Мы справимся!» — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 38 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 29 марта. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 набранных очков.