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Фанаты «Ливерпуля» жгут футболки Трента после новостей о трансфере игрока в «Реал»

Фанаты «Ливерпуля» жгут футболки Трента после новостей о трансфере игрока в «Реал»
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд в ближайшее время может стать игроком мадридского «Реала». Ранее в СМИ появилась информация, что «Королевский клуб» договорился с игроком о переходе в летнее трансферное окно. На эти новости последовала реакция со стороны болельщиков «Ливерпуля».

Один из фанатов английской команды поделился в соцсетях видео, на котором сжигает футболку с фамилией футболиста и 66-м номером. Напомним, Трент Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля», а за основной состав выступает с лета 2016 года.

Контракт англичанина истекает в конце сезона. Это означает, что футболист имеет право вести переговоры о бесплатном летнем трансфере с любым клубом, начиная с января текущего года.

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