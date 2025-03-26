«Я далеко не последний футболист». Кокорин не согласился с мнением, что загубил карьеру

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин, ранее выступавший за «Сочи», «Зенит», «Спартак», московское «Динамо» и «Фиорентину», не согласился с мнением, что загубил свою футбольную карьеру.

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«Часто слышу: вот он загубил свою карьеру. Родившись в Валуйках, я даже мечтать не мог, что отыграю за главную сборную страны порядка 50 матчей и съезжу на два Евро и на один ЧМ. Я поиграл в «Зените» и в «Спартаке», куда вообще не попасть. И я далеко не последний футболист. И что? Это плохая карьера? Да, по потенциалу наверняка можно было добиться большего, но в то же время я мог из-за травм закончить с футболом, даже не начав толком играть», — приводит слова Кокорина «РБ Спорт».

Профессиональную карьеру футболиста Кокорин начал в 2008 году в составе московского «Динамо». В 2013-м нападающий перебрался в махачкалинский «Анжи», но сразу же вернулся в «Динамо» из-за финансовых проблем дагестанского клуба. Также Александр успел поиграть за «Зенит», в составе которого стал чемпионом России. С 2022 года нападающий выступает за «Арис».