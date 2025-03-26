Флик: мы — «Барселона», а не мадридский «Реал», и я очень горжусь этим

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о напряжённом графике команды. В четверг, 27 марта, состоится перенесённый матч 27-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Осасуной». В воскресенье, 30 марта, сине-гранатовые встретятся с «Жироной» в 29-м туре.

— «Реал» Мадрид отказался играть матч с перерывом менее 72 часов. Что насчёт вас на этой неделе?

— Мы — «Барса», а не «Реал» Мадрид. И я очень горжусь тем, что мы — «Барса», — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал Ла Лигу из-за графика встреч и пригрозил бойкотом в случае, если между двумя матчами его команды не будет перерыва в 72 часа. Позже аналогичные претензии высказал голкипер «Реала» Тибо Куртуа.