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Флик: мы — «Барселона», а не мадридский «Реал», и я очень горжусь этим

Флик: мы — «Барселона», а не мадридский «Реал», и я очень горжусь этим
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о напряжённом графике команды. В четверг, 27 марта, состоится перенесённый матч 27-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Осасуной». В воскресенье, 30 марта, сине-гранатовые встретятся с «Жироной» в 29-м туре.

Испания — Примера . 27-й тур
27 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Испания — Примера . 29-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— «Реал» Мадрид отказался играть матч с перерывом менее 72 часов. Что насчёт вас на этой неделе?
— Мы — «Барса», а не «Реал» Мадрид. И я очень горжусь тем, что мы — «Барса», — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал Ла Лигу из-за графика встреч и пригрозил бойкотом в случае, если между двумя матчами его команды не будет перерыва в 72 часа. Позже аналогичные претензии высказал голкипер «Реала» Тибо Куртуа.

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