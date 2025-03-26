Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Оренбурга» Слишкович поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо»

Тренер «Оренбурга» Слишкович поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча состоится 29 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Две команды, которые хотят играть в футбол, ищут футбол. Играют в достаточно атакующей манере. Так что я думаю, что может получиться интересная игра. Конечно, ты никогда этого не знаешь, но думаю, что это может случиться», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

После 21 матча Российской Премьер-Лиги подопечные Владимира Слишковича набрали 11 очков и на текущий момент располагаются на последней, 16-й строчке. Московское «Динамо» имеет в своём активе 39 очков и находится на пятом месте.

Материалы по теме
Капитан «Акрона»: никому не хочется быть в районе «Оренбурга». Мы — рабочая команда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android