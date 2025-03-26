Тренер «Оренбурга» Слишкович поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча состоится 29 марта.

«Две команды, которые хотят играть в футбол, ищут футбол. Играют в достаточно атакующей манере. Так что я думаю, что может получиться интересная игра. Конечно, ты никогда этого не знаешь, но думаю, что это может случиться», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

После 21 матча Российской Премьер-Лиги подопечные Владимира Слишковича набрали 11 очков и на текущий момент располагаются на последней, 16-й строчке. Московское «Динамо» имеет в своём активе 39 очков и находится на пятом месте.