Николай Комличенко: в «Ростове» после ухода Карпина чуть спало напряжение

Форвард «Ростова» Николай Комличенко отреагировал на уход из клуба бывшего главного тренера команды Валерия Карпина.

«В «Ростове» после ухода Карпина чуть спало напряжение — буквально на 10%. Джонни чуть отпустил команду, поэтому более спокойно», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин покинул «Ростов» 25 февраля 2025 года. До этого момента специалист совмещал работу в клубе и в национальной команде. Сменил Карпина на посту главного тренера «Ростова» испанец Джонатан Альба. Ранее он работал в тренерском штабе в качестве аналитика.