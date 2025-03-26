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Николай Комличенко: в «Ростове» после ухода Карпина чуть спало напряжение

Николай Комличенко: в «Ростове» после ухода Карпина чуть спало напряжение
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Форвард «Ростова» Николай Комличенко отреагировал на уход из клуба бывшего главного тренера команды Валерия Карпина.

«В «Ростове» после ухода Карпина чуть спало напряжение — буквально на 10%. Джонни чуть отпустил команду, поэтому более спокойно», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин покинул «Ростов» 25 февраля 2025 года. До этого момента специалист совмещал работу в клубе и в национальной команде. Сменил Карпина на посту главного тренера «Ростова» испанец Джонатан Альба. Ранее он работал в тренерском штабе в качестве аналитика.

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