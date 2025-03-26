Олег Корнаухов подвёл итоги мартовских матчей для сборной России

Бывший российский футболист Олег Корнаухов подвёл итоги мартовской паузы на матчи сборных для российской национальной команды. Подопечные Валерия Карпина встречались с Гренадой и Замбией. Обе игры завершились с разгромным счётом — 5:0.
«Первое — то, что всё‑таки, несмотря на всю сложность сегодняшней ситуации, сборная существует, сборная живёт, сборная играет. Да, понятно, что, наверное, соперники не те, с которыми хотелось бы играть, но с кем получается, с теми играем.
И второй итог — что Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российской сборной. Это второй главный топ, который можно выделить по этим двум матчам. Хочется добавить, что Карпин с тренерским штабом сделали выбор в пользу Дзюбы, вызвав его», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».
Артём Дзюба был вызван на мартовский сбор российской сборной, принял участие в товарищеской встрече с Гренадой (5:0) и вывел команду с капитанской повязкой. Это был первый его вызов в национальную команду с 2021 года. Форвард забил один из мячей и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России с 31 голом.
- 26 марта 2025
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