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Олег Корнаухов подвёл итоги мартовских матчей для сборной России

Олег Корнаухов подвёл итоги мартовских матчей для сборной России
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Бывший российский футболист Олег Корнаухов подвёл итоги мартовской паузы на матчи сборных для российской национальной команды. Подопечные Валерия Карпина встречались с Гренадой и Замбией. Обе игры завершились с разгромным счётом — 5:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

«Первое — то, что всё‑таки, несмотря на всю сложность сегодняшней ситуации, сборная существует, сборная живёт, сборная играет. Да, понятно, что, наверное, соперники не те, с которыми хотелось бы играть, но с кем получается, с теми играем.

И второй итог — что Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российской сборной. Это второй главный топ, который можно выделить по этим двум матчам. Хочется добавить, что Карпин с тренерским штабом сделали выбор в пользу Дзюбы, вызвав его», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Артём Дзюба был вызван на мартовский сбор российской сборной, принял участие в товарищеской встрече с Гренадой (5:0) и вывел команду с капитанской повязкой. Это был первый его вызов в национальную команду с 2021 года. Форвард забил один из мячей и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России с 31 голом.

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