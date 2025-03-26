Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Звёзды «Реала», «Ливерпуля» и «Сити» — в списке целей саудовских клубов на лето — источник

Звёзды «Реала», «Ливерпуля» и «Сити» — в списке целей саудовских клубов на лето — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Клубы саудовской Про-Лиги планируют усилиться футболистами топ-5 европейских лиг в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Бен Якобс в соцсети X, в списке трансферных целей саудовских клубов находится бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

Играй в Лигу шампиньонов и забирай бонус от БЕТСИТИ
Играй в Лигу шампиньонов и забирай бонус от БЕТСИТИ
играть
Реклама
Рекламодатель: ООО «Фортуна».ИНН: 6164205110
erid 2RanymTCzxq 18+

По данным источника, помимо Винисиуса, команды из Саудовской Аравии планируют осуществить трансферы сразу нескольких игроков английской Премьер-лиги. Так, в саудовский чемпионат могут перебраться полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, форварды Мохамед Салах и Дарвин Нуньес из «Ливерпуля», защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс, а также полузащитник «Вест Хэма» Мохаммед Кудус.

Отмечается также, что Салах и Де Брёйне не являются приоритетными целями, но продолжают оставаться в списках.

Материалы по теме
Главные претенденты на «Золотой мяч» — 2025. Салах выпал из топ-5!
Истории
Главные претенденты на «Золотой мяч» — 2025. Салах выпал из топ-5!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android