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Звёзды «Реала», «Ливерпуля» и «Сити» — в списке целей саудовских клубов на лето — источник

Клубы саудовской Про-Лиги планируют усилиться футболистами топ-5 европейских лиг в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Бен Якобс в соцсети X, в списке трансферных целей саудовских клубов находится бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

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По данным источника, помимо Винисиуса, команды из Саудовской Аравии планируют осуществить трансферы сразу нескольких игроков английской Премьер-лиги. Так, в саудовский чемпионат могут перебраться полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, форварды Мохамед Салах и Дарвин Нуньес из «Ливерпуля», защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс, а также полузащитник «Вест Хэма» Мохаммед Кудус.

Отмечается также, что Салах и Де Брёйне не являются приоритетными целями, но продолжают оставаться в списках.