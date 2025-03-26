Звёзды «Реала», «Ливерпуля» и «Сити» — в списке целей саудовских клубов на лето — источник

Клубы саудовской Про-Лиги планируют усилиться футболистами топ-5 европейских лиг в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Бен Якобс в соцсети X, в списке трансферных целей саудовских клубов находится бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.
По данным источника, помимо Винисиуса, команды из Саудовской Аравии планируют осуществить трансферы сразу нескольких игроков английской Премьер-лиги. Так, в саудовский чемпионат могут перебраться полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, форварды Мохамед Салах и Дарвин Нуньес из «Ливерпуля», защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс, а также полузащитник «Вест Хэма» Мохаммед Кудус.
Отмечается также, что Салах и Де Брёйне не являются приоритетными целями, но продолжают оставаться в списках.