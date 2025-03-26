Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Круговой: сборная России могла бы претендовать на финал Кубка африканских наций

Круговой: сборная России могла бы претендовать на финал Кубка африканских наций
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний защитник сборной России и московского ЦСКА Данил Круговой предположил, как выступила бы российская национальная команда на Кубке африканских наций.

«Если бы Россия играла в Кубке африканских наций, то далеко бы дошла. Мы бы могли претендовать на финал. Сборная неплохо играет. У африканских команд нам можно было бы перенять атлетизм (смеётся). Вообще, было бы прикольно слетать туда и сыграть. Думаю, там очень сложно играть из-за климатических условий. Помню, как мы полетели во Вьетнам, там было очень тяжело бегать», — приводит слова Кругового «РИА Новости Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В мартовских играх команда Валерия Карпина встречалась с национальными командами Гренады и Замбии. Обе игры завершились с разгромом — 5:0.

Материалы по теме
Олег Корнаухов подвёл итоги мартовских матчей для сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android