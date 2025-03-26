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Агент форварда «Милана» Жоау Феликса провёл переговоры с «Галатасараем»

Агент форварда «Милана» Жоау Феликса провёл переговоры с «Галатасараем»
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Португальский форвард Жоау Феликс, выступающий за итальянский «Милан» на правах аренды, может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Как сообщает Football Italia, со ссылкой на турецкое издание Sporx, агент футболиста Жорже Мендеш провёл переговоры с «Галатасараем» о возможном трансфере Феликса в летнее трансферное окно.

Феликс выступает за «Милан» с февраля текущего года. Сообщается, что итальянцы не намерены подписывать португальца на постоянной основе. По данным источника, в возвращении Феликса не заинтересован и «Челси», которому принадлежат права на игрока.

Сам Жоау Феликс, как сообщается, заинтересован в переходе в «Галатасарай». Летом турецкий клуб будет пересматривать атакующий состав команды из-за окончания срока аренды форварда Виктора Осимхена, который вернётся в «Наполи».

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