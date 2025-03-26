Тошич: если зайдёт разговор о работе с Николичем в ЦСКА, это можно будет обсудить

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о своём обучении на тренера, а также оценил шансы на присоединение к штабу главного тренера армейцев Марко Николича.

— В конце года у меня будет тренерская лицензия А, потом поеду обучаться на Pro. Но всему свой черёд. Меня очень привлекает тренерская работа, и я буду готов рассматривать варианты. Всё зависит от клуба, который предложит. Нужно время, чтобы я стал главным тренером, но я не смотрю далеко вперёд.

— Реально ли приглашение в штаб Николича?

— У Николича свой штаб, который работает с ним очень долго. Много говорил с Марко, очень ценю его и уважаю. Это вопрос следующего года, когда я получу лицензию и смогу работать ассистентом. Если такой разговор зайдёт, конечно, можно обсудить, — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.