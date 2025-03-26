«Невозможно следить за всеми». Личка высказался об игроках «Динамо», вызванных в сборные

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игроках бело-голубых, вызванных в сборные во время мартовской паузы на международные матчи, а также рассказал об участии в тренировках основной команды футболистов молодёжной команды.

«Невозможно следить за всеми, потому что у нас восемь или девять человек в сборных. Есть ещё двое молодых, Окишор и Александров. Хорошо, что молодёжь никуда не поехала, остались с нами, работали с дублем. В субботу у нас было на тренировке семь игроков. Функционально больше работали. Поздравили Чавеса (с победой сборной Мексики в Лиге наций КОНКАКАФ. — Прим. «Чемпионата») он коридор прошёл. Лично я ему сказал, что любой успех — это всегда успех», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 43 очка. Третье место с 43 очками занимает санкт-петербургский «Зенит». «Динамо» после аналогичного количества игр находится на пятом месте, в активе команды 39 очков.