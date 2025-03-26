Меньян покинет «Милан» в случае невыхода в ЛЧ, вратарём интересуется «Челси» — TEAMtalk

Голкипер «Милана» и сборной Франции Мик Меньян покинет команду летом, если клубу не удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА. Как сообщает TEAMtalk, в таком случае француз не будет продлевать истекающий летом 2026 года контракт. Интерес к вратарю проявляет «Челси».

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что между Меньяном и «Миланом» присутствовала устная договорённость о продлении контракта до 2028 года, однако в миланском клубе взяли паузу из-за недовольства уровнем выступлений вратаря.

По данным источника, летом «Милан» будет вынужден принять предложения по Меньяну с заниженной стоимостью из-за риска потерять вратаря свободным агентом через год. Отмечается, что, помимо «Челси», на француза претендует «Астон Вилла». Сумма трансфера может составить € 40 млн.

За девять туров до конца чемпионата «Милан» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А с 47 очками. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет шесть очков.