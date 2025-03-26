Чемпионат Германии с сезона-2025/2026 будет транслироваться на Okko

Okko будет эксклюзивно показывать чемпионат Германии по футболу с сезона-2025/2026. Контракт был подписан ещё в марте 2024 года и действует четыре года – с сезона-2025/2026 по сезон-2028/2029.

Трансляции Бундеслиги позволят Okko увеличить объём европейского футбола и укрепить позиции сервиса как дома спорта, дополнив матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги наций, Лиги 1, Лиги 2 и других знаковых турниров.

Все матчи Бундеслиги можно будет смотреть в Okko в высоком качестве как в прямом эфире, так и в записи, с возможностью смотреть несколько встреч одновременно и функцией выбора аудиодорожки. Сервис также будет выпускать эксклюзивный контент от редакции «Okko Спорт» под руководством Владимира Стогниенко, в том числе аналитические программы, интервью и развлекательные шоу.

«Мы приобрели права на показ Бундеслиги, потому что наблюдаем огромный интерес к немецкому футболу и видим впечатляющий уровень команд из Германии. Зрители Okko с большим интересом смотрят за матчами выступающих в Лиге чемпионов мюнхенской «Баварии», «Байера» и «Боруссии» Дортмунд. В новом сезоне в Okko будет ещё больше качественного европейского футбола, и, как мы ожидаем, ещё больше любителей спорта сделают выбор в пользу Okko», — заявил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.