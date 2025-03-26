«Проверял, работает ли моя фамилия в России». Кокорин объяснил, почему назвал РПЛ «говном»

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин, ранее выступавший за «Сочи», «Зенит», «Спартак», московское «Динамо» и «Фиорентину», объяснил свои слова, сказанные в подкасте форварда «Краснодара» Фёдора Смолова, о том, что Российская Премьер-Лига «стала говном ещё в 2019-м».

— Может быть я высказался резко. В Федином подкасте я, можно сказать, проверил, работает ли до сих пор моя фамилия в России или нет. «Залепил», как выразился Валерий Георгиевич [Карпин]. Просто интересно было. А так, конечно, можно было бы сказать, что уровень чемпионата чуть-чуть снизился после 2019 года.

— И как, работает?

— Работает. Прошло три-четыре года, как я уехал, а всё ещё работает. Заодно получилось немного встряхнуть медиа, каких-то новостей добавить в ленты. А то ведь сборы были, никаких матчей и инфоповодов, — приводит слова Кокорина «РБ Спорт».

Профессиональную карьеру футболиста Кокорин начал в 2008 году в составе московского «Динамо». В 2013-м нападающий перебрался в махачкалинский «Анжи», но сразу же вернулся в «Динамо» из-за финансовых проблем дагестанского клуба. Также Александр успел поиграть за «Зенит», в составе которого стал чемпионом России. С 2022 года нападающий выступает за «Арис».