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Тошич: в Европе сейчас тоже запрещены файеры, не сравнивал бы атмосферу в Сербии и России

Тошич: в Европе сейчас тоже запрещены файеры, не сравнивал бы атмосферу в Сербии и России
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Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал товарищескую встречу армейцев с «Партизаном» в Белграде, а также атмосферу на стадионе. Матч завершился победой ЦСКА со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 20:10 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Алеррандро – 67'     0:2 Жемалетдинов – 90+1'     1:2 Йованович – 90+8'    

«Организация, полный стадион, атмосфера — обе команды получили хорошие эмоции. Матч «Партизана» и ЦСКА пошёл на пользу всем.

Но такую атмосферу на встрече не сравнивал бы с Россией. В Европе сейчас тоже нет файеров — это запрещено, большие штрафы. Мы стараемся красиво болеть за свою команду, но такая атмосфера была из-за товарищеского, братского статуса матча», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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