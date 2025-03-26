Тошич: в Европе сейчас тоже запрещены файеры, не сравнивал бы атмосферу в Сербии и России
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Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал товарищескую встречу армейцев с «Партизаном» в Белграде, а также атмосферу на стадионе. Матч завершился победой ЦСКА со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 20:10 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Алеррандро – 67' 0:2 Жемалетдинов – 90+1' 1:2 Йованович – 90+8'
«Организация, полный стадион, атмосфера — обе команды получили хорошие эмоции. Матч «Партизана» и ЦСКА пошёл на пользу всем.
Но такую атмосферу на встрече не сравнивал бы с Россией. В Европе сейчас тоже нет файеров — это запрещено, большие штрафы. Мы стараемся красиво болеть за свою команду, но такая атмосфера была из-за товарищеского, братского статуса матча», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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