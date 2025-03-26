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РФС не удовлетворил апелляцию «Факела» на решение КДК по ситуации с Венделом

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) оставил в силе решение КДК о проведении «Факелом» ближайшего домашнего матча без зрителей из-за расистского выкрика болельщика в адрес хавбека «Зенита» Вендела на матче 20-го тура РПЛ (0:2).

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«В РФС состоялось заседание Апелляционного комитета, на котором было рассмотрено обращение «Факела» с просьбой пересмотреть наказание, вынесенное КДК.

В удовлетворении обращения отказано – «Факел» проведёт матч 23-го тура РПЛ с «Ахматом» без зрителей», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Напомним, бразилец получил прямую красную карточку за демонстрацию неприличного жеста в адрес болельщиков. Позднее футболист заявил, что подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны болельщиков.

Матч между «Факелом» и «Ахматом» в рамках 23-го тура РПЛ состоится 5 апреля.