Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС не удовлетворил апелляцию «Факела» на решение КДК по ситуации с Венделом

РФС не удовлетворил апелляцию «Факела» на решение КДК по ситуации с Венделом
Аудио-версия:
Комментарии

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) оставил в силе решение КДК о проведении «Факелом» ближайшего домашнего матча без зрителей из-за расистского выкрика болельщика в адрес хавбека «Зенита» Вендела на матче 20-го тура РПЛ (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'
Играй в Лигу шампиньонов и забирай бонус от БЕТСИТИ
Играй в Лигу шампиньонов и забирай бонус от БЕТСИТИ
играть
Реклама
Рекламодатель: ООО «Фортуна».ИНН: 6164205110
erid 2RanymTCzxq 18+

«В РФС состоялось заседание Апелляционного комитета, на котором было рассмотрено обращение «Факела» с просьбой пересмотреть наказание, вынесенное КДК.

В удовлетворении обращения отказано – «Факел» проведёт матч 23-го тура РПЛ с «Ахматом» без зрителей», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Напомним, бразилец получил прямую красную карточку за демонстрацию неприличного жеста в адрес болельщиков. Позднее футболист заявил, что подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны болельщиков.

Матч между «Факелом» и «Ахматом» в рамках 23-го тура РПЛ состоится 5 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 15:15 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
ЭСК: арбитр матча «Оренбург» — «Факел» допустил две критические ошибки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android