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Месси затроллил Рафинью после крупной победы Аргентины над Бразилией

Месси затроллил Рафинью после крупной победы Аргентины над Бразилией
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на победу своей команды над Бразилией (4:1) во встрече отборочного турнира к чемпионату мира. Сам форвард пропускает мартовские сборы из-за травмы.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 14-й тур
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
4 : 1
Бразилия
1:0 Альварес – 4'     2:0 Фернандес – 12'     2:1 Кунья – 26'     3:1 Мак Аллистер – 37'     4:1 Симеоне – 71'    
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«Где бы то не было, эта команда говорит через футбол. Поздравляю с отличным матчем, а также с победой над Уругваем», — написал Месси в соцсетях.

Перед игрой нападающий сборной Бразилии Рафинья заявил, что его команда разберётся с аргентинцами. По ходу встречи форвард «Барселоны» нередко конфликтовал с игроками Аргентины, которых задели эти слова.

Видеоролик: Лионелю Месси кинули футболку «Барселоны» под ноги:

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