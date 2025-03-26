Месси затроллил Рафинью после крупной победы Аргентины над Бразилией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на победу своей команды над Бразилией (4:1) во встрече отборочного турнира к чемпионату мира. Сам форвард пропускает мартовские сборы из-за травмы.

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«Где бы то не было, эта команда говорит через футбол. Поздравляю с отличным матчем, а также с победой над Уругваем», — написал Месси в соцсетях.

Перед игрой нападающий сборной Бразилии Рафинья заявил, что его команда разберётся с аргентинцами. По ходу встречи форвард «Барселоны» нередко конфликтовал с игроками Аргентины, которых задели эти слова.

Видеоролик: Лионелю Месси кинули футболку «Барселоны» под ноги: