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Бывший форвард «Ривер Плейт» призвал клуб подписать Кевина Де Брёйне из «Манчестер Сити»

Бывший форвард «Ривер Плейт» призвал клуб подписать Кевина Де Брёйне из «Манчестер Сити»
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Бывший нападающий «Ривер Плейт» Карлос Морете обратился к аргентинскому клубу с призывом подписать контракт с полузащитником «Манчестер Сити» Кевином Де Брёйне в летнее трансферное окно.

«У «Ривер Плейт» есть менеджер и мозги. Может быть, они звонили, я не знаю, это не было обнародовано. Но почему никто не сел в самолёт, не полетел в Манчестер и не узнал о Де Брёйне? Ему 33 года. Вы предлагаете ему € 20 млн и смотрите, можете ли привлечь его или нет.

Он сделает тебя чемпионом и решит все твои проблемы. Пойдите и посмотрите на его физическое состояние. Он настоящая звезда, и он не такой старый. Сделайте ему предложение. Если вы покупаете такого игрока, как колумбиец [Кевин Кастаньо] или [Себастьян] Дриусси, вы теряете миллионы. Здесь вы не платите ни пенни за его трансфер, а приобретаете звезду. Все, кого привёз «Ривер», ничего не решают», — сказал Морете в эфире River Monumental.

Контракт бельгийского полузащитника Кевина Де Брёйне с «Манчестер Сити» истекает летом 2025 года. В январе текущего года «Ривер Плейт» приобрёл экс-форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси у американского «Остина» за € 9,75 млн. В марте у «Краснодара» был куплен колумбийский опорник Кевин Кастаньо за € 12,6 млн.

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