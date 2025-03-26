Тошич: помню, насколько хорош был Головин — сейчас радует Кисляк

Бывший вингер московского ЦСКА Зоран Тошич сравнил хавбека «Монако» Александра Головина с полузащитником армейцев Матвеем Кисляком.

«Помню, насколько Головин был хорош с первого дня. Сразу понял, что он построит большую карьеру, если у него всё будет хорошо со здоровьем. Кисляку только 19 лет. Он молодой парень, который только развивается. В последних турах Матвей показывает отличный результат, а сейчас дебютировал за сборную. Через школу ЦСКА проходило столько талантов, поэтому это уже не удивляет. Но очень радует», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Александр Головин перебрался в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 30 млн. 19-летний Матвей Кисляк в текущем сезоне принял участие в 21 матче за армейцев, забил два гола и оформил одну голевую передачу.