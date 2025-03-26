Максим Ромащенко: «Химки» — один из главных претендентов на вылет из РПЛ

Бывший полузащитник «Химок» Максим Ромащенко высказался об игре подмосковного клуба, а также назвал красно-чёрных одними из самых главных претендентов на вылет из Российской Премьер-Лиги.

«Химки» – один из главных претендентов на вылет. Но в последнее время команда показывает интересный и дееспособный футбол. Видно, что игроки прикладывают все усилия, чтобы остаться в Российской Премьер-Лиге. Впереди у «Химок» нешуточная борьба», — приводит слова Ромащенко Metaratings.

После 21 сыгранного матча «Химки» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. В следующем туре подопечные Франка Артиги сыграют с «Пари НН». Встреча в рамках 22-го тура чемпионата состоится 29 марта.