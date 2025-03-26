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УЕФА запустил процесс по возвращению России к международным турнирам — The Independent

УЕФА запустил процесс по возвращению России к международным турнирам — The Independent
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В УЕФА предпринимаются шаги по возвращению российских команд к участию в международных соревнованиях, сообщает The Independent.

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По информации источника, есть высокопоставленные футбольные деятели, которые «вернули бы их завтра». Хотя говорят, что Россия всё ещё оказывает значительное влияние на игру, часть этого давления просто касается политики. Некоторые считают, что страну вообще не следовало выгонять. Отмечается, что внутреннее давление в организации растёт.

Российские сборные и команды по футболу не выступают на международных турнирах решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года. Обе организации заявляли, что возвращение России случится после урегулирования украинского конфликта.

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