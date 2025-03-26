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УЕФА и ФИФА испытывают большее давление из-за ситуации Израиля, а не России — источник

УЕФА и ФИФА испытывают большее давление из-за ситуации Израиля, а не России — источник
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Вопрос предполагаемого отстранения Израиля от международного футбола вызывает у ФИФА и УЕФА больше давления, нежели идеи возможного возвращения России. Об этом сообщает The Independent.

Раннее Палестинская футбольная ассоциация заявила, что минимум 92 местных футболиста погибли во время конфликта. Разрушена футбольная инфраструктура, приостановлены турниры, а сборная проводит матчи за границей.

ФИФА неоднократно подвергалась критике за постоянное откладывание этого вопроса, что способствовало росту движения болельщиков под названием «покажите Израилю красную карточку». Демонстрации уже прошли в Италии, Испании, Франции, Греции, Шотландии, Ирландии, Турции и Малайзии с призывом направить «прямое сообщение» УЕФА и ФИФА с требованием «применить свои соответствующие уставы и отстранить Израиль от соревнований».

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