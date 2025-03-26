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«Бавария» хочет подписать Нкунку из «Челси» на деньги с продажи Теля в «Тоттенхэм» — Bild

«Бавария» хочет подписать Нкунку из «Челси» на деньги с продажи Теля в «Тоттенхэм» — Bild
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Мюнхенская «Бавария» планирует усилить линию атаки в летнее трансферное окно. Как сообщает немецкое издание Bild, лидеры Бундеслиги собираются подписать центрального нападающего для подмены англичанина Гарри Кейна в сезоне-2025/2026.

По данным источника, в шорт-лист «Баварии» из нескольких имён на позицию форварда входит нападающий «Челси» Кристофер Нкунку. Отмечается, что трансфер Нкунку планируется профинансировать с денег, полученных от «Тоттенхэма» за выкуп француза Матиса Теля.

«Тоттенхем» арендовал у «Баварии» Матиса Теля с опцией выкупа за € 60 млн. За такую же сумму летом 2023 года в «Челси» из немецкого «РБ Лейпциг» перебрался Кристофер Нкунку.

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