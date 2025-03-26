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Россию отстранили не из моральных побуждений после конфликта на Украине — The Independent

Россию отстранили не из моральных побуждений после конфликта на Украине — The Independent
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ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в турнире не из моральных побуждений после конфликта на Украине, а потому что по меньшей мере 12 европейских ассоциаций отказались играть с Россией и ожидалось, что их число возрастёт до 18. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, с учётом того, что одной из этих стран была Польша и у них был запланирован отборочный матч чемпионата мира с Россией, ФИФА мгновенно столкнулась с кризисом. Руководящий орган не смог бы провести свои встречи, которые должны были быть сыграны в ближайшее время.

В обычных подобных обстоятельствах, как утверждает источник, страна, отказывающаяся играть, будет больше подвержена риску дисквалификации. В этом случае УЕФА и ФИФА в конечном итоге должны были решить, выгнать ли 12 команд или только одну. Это стало вопросом сохранения целостности соревнования, поэтому Россия была, по сути, отстранена по техническим причинам. Спортивный арбитражный суд принял это обоснование, когда Россия подала апелляцию.

Российские сборные и команды по футболу не выступают на международных турнирах решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года. Обе организации заявляли, что возвращение России случится после урегулирования украинского конфликта.

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