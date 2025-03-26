The Independent сообщил основной критерий для возвращения России в международный футбол

Прекращение огня в украинском конфликте станет главным фактором для возвращения российского футбола. Высокопоставленные лица ФИФА и УЕФА уже рассматривают дорожную карту в случае подобного развития событий. Об этом сообщает The Independent.

По сведениям источника, в случае полного прекращения огня начнётся возвращение всего российского спорта на международный уровень. По информации футбольных чиновников, сначала выступит Международный олимпийский комитет, а затем – Международная федерация хоккея, чьи заявления поддержат возвращение российского футбола.

Россия не играет на международных турнирах решением ФИФА и УЕФА от 28 февраля 2022 года.