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The Independent сообщил основной критерий для возвращения России в международный футбол

The Independent сообщил основной критерий для возвращения России в международный футбол
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Прекращение огня в украинском конфликте станет главным фактором для возвращения российского футбола. Высокопоставленные лица ФИФА и УЕФА уже рассматривают дорожную карту в случае подобного развития событий. Об этом сообщает The Independent.

По сведениям источника, в случае полного прекращения огня начнётся возвращение всего российского спорта на международный уровень. По информации футбольных чиновников, сначала выступит Международный олимпийский комитет, а затем – Международная федерация хоккея, чьи заявления поддержат возвращение российского футбола.

Россия не играет на международных турнирах решением ФИФА и УЕФА от 28 февраля 2022 года.

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