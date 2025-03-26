Колосков назвал фуфлом новости о возможном возвращении российских клубов в еврокубки

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новости о возможном допуске российских команд к участию в соревнованиях под эгидой УЕФА.

«На конгрессе УЕФА я почувствовал позитивное настроение по отношению к возвращению российских клубов в Европу. Но сейчас нет предпосылок к этому, лишь заявления. Всё это — фуфло. Когда президент УЕФА Чеферин скажет, можно будет верить. Но мы помним другие его слова — пока идёт СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»), ни о каком возвращении речи быть не может. Пустой звук», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.