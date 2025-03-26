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Сёмин: раз Дюков говорит, что возвращение российских клубов близко, можно в это верить

Сёмин: раз Дюков говорит, что возвращение российских клубов близко, можно в это верить
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на новости о возможном возвращении команд из России в международные соревнования.

«Верю в скорое возвращение российских клубов в еврокубки. В любом случае ситуация должна измениться — не сегодня, так завтра. РФС всегда грамотно вёл свою политику, всё время держал ситуацию на контроле и был в контакте с УЕФА. Раз и президент Дюков говорит, что всё близко, можно в это верить», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА работает над снятием бана с российских клубов и сборных, которые отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года. До этого президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявлял, что в мире уменьшается число стран, которые против возвращения России в международные турниры.

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