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Максим Ромащенко: я бы не вычёркивал «Динамо» из чемпионской борьбы

Максим Ромащенко: я бы не вычёркивал «Динамо» из чемпионской борьбы
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Бывший полузащитник московского «Динамо» Максим Ромащенко поделился мыслями о шансах бело-голубых на победу в чемпионате России.

«Я бы не вычёркивал «Динамо» из чемпионской борьбы. Вспомним концовку предыдущего чемпионата. Тогда тоже никто не верил, что «Динамо» будет до последнего бороться за чемпионство, но это ведь произошло. Игры впереди ещё есть, борьба за первое место тоже не завершена. Концовка этого чемпионата будет похожа на прошлогоднюю. А травма Тюкавина должна сплотить коллектив и вызывать у футболистов ощущение, что они одна команда», — приводит слова Ромащенко Metaratings.

Ранее стало известно, что Константин Тюкавин восстановится от травмы крестообразной связки через шесть месяцев. В крайнем случае форвард может пропустить до восьми месяцев.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 43 очка. Третье место с 43 очками занимает санкт-петербургский «Зенит». «Динамо» после аналогичного количества игр находится на пятом месте, в активе команды 39 очков.

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