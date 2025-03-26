Илья Вахания высказался о своём первом голе за сборную России

Крайний защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания высказался о своём голе в ворота сборной Замбии, а также выделил одного футболиста из состава африканской национальной команды.

«Не думал о том, что получится забить. В том эпизоде была какая-то перепасовка на левом фланге, Круг [Данил Круговой] подал мяч в штрафную, защитник немного чиркнул, и за счёт этого он долетел до меня. Получилось забить.

Замбия — хорошая команда, мы об этом знали. Особенно линия нападения — было интересно против них играть. Кто больше всего доставил проблем? Их 10-й номер, Кингз Кангва», — приводит слова Вахании «РИА Новости Спорт».

Россияне выиграли у Замбии со счётом 5:0. В составе сборной России отличились нападающий Максим Глушенков (трижды), защитник Илья Вахания и полузащитник Алексей Батраков. 24-летний правый защитник сыграл с Замбией второй матч за сборную и провёл встречу полностью, отметившись своими первыми голом и результативным пасом в составе национальной команды.