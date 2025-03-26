Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илья Вахания высказался о своём первом голе за сборную России

Илья Вахания высказался о своём первом голе за сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания высказался о своём голе в ворота сборной Замбии, а также выделил одного футболиста из состава африканской национальной команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

«Не думал о том, что получится забить. В том эпизоде была какая-то перепасовка на левом фланге, Круг [Данил Круговой] подал мяч в штрафную, защитник немного чиркнул, и за счёт этого он долетел до меня. Получилось забить.

Замбия — хорошая команда, мы об этом знали. Особенно линия нападения — было интересно против них играть. Кто больше всего доставил проблем? Их 10-й номер, Кингз Кангва», — приводит слова Вахании «РИА Новости Спорт».

Россияне выиграли у Замбии со счётом 5:0. В составе сборной России отличились нападающий Максим Глушенков (трижды), защитник Илья Вахания и полузащитник Алексей Батраков. 24-летний правый защитник сыграл с Замбией второй матч за сборную и провёл встречу полностью, отметившись своими первыми голом и результативным пасом в составе национальной команды.

Материалы по теме
Олег Корнаухов подвёл итоги мартовских матчей для сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android