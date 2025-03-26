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«Дженоа» представил комплект формы, посвящённый «Бока Хуниорс»

«Дженоа» представил комплект формы, посвящённый «Бока Хуниорс»
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Итальянский «Дженоа» представил четвёртый комплект формы, посвящённый 120-летию со дня основания аргентинского клуба «Бока Хуниорс» генуэзскими эмигрантами.

Фото: ФК «Дженоа»

«Новая форма отмечает 120-летие клуба «Бока Хуниорс», одного из самых титулованных в мире, основанного в Ла-Боке генуэзскими эмигрантами. Эта связь возрождается в цветах новой формы: тёмно-синий с центральной полосой и жёлтыми деталями как дань культовым цветам аргентинского клуба. На груди изображён грифон, символ гордости красно-синих.

Эта связь выходит за рамки новизны футбольного повествования, напоминая о культурных аспектах и братстве, возникшем благодаря миграционным волнам, которые в начале 1900-х годов привели тысячи лигурийцев и генуэзцев в район Бока, аргентинскую столицу и во всю страну», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

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