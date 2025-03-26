Четыре клуба из Германии и Италии заинтересованы в летнем трансфере Санчо — TEAMtalk

Английский вингер «Челси» Джейдон Санчо может сменить команду в летнее трансферное окно. Как сообщает TEAMtalk, в услугах футболиста заинтересованы четыре европейских клуба. Напомним, права на футболиста принадлежат английскому «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, за ситуацией Санчо следят немецкие «Боруссия» Дортмунд и «Байер». Оба клуба нацелены на трансфер англичанина, а конкуренцию им могут составить «Рома» и «Лацио», выступающие в итальянской Серии А. Отмечается, трансфер Санчо в Германию или Италию возможен в случае, если «Челси» не станет выкупать футболиста.

Джейдон Санчо присоединился к «Челси» перед стартом текущего сезона на правах аренды с обязательством выкупа за € 25 млн. По данным СМИ, лондонцы могут заплатить штраф в размере € 5 млн и отменить выкуп. По данным источника, в стане «Челси» ещё не было принято окончательное решение по игроку.