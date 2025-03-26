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Антон Миранчук назвал своего идеального партнёра на футбольном поле

Антон Миранчук назвал своего идеального партнёра на футбольном поле
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Полузащитник швейцарского «Сьона» и сборной России Антон Миранчук, ранее выступавший за московский «Локомотив», рассказал, кого считает своим идеальным партнёром на футбольном поле.

«Лучшая связка в карьере — я и Лёша Миранчук. Ещё Джефферсон Фарфан и Мануэл Фернандеш», — приводит слова Миранчука «РИА Новости Спорт».

29-летний Миранчук стал игроком «Сьона» в сентябре 2024 года, перейдя на правах свободного агента. Первый гол за новую команду полузащитник забил в 10-м матче, отличившись в игре с «Лугано». Всего в 16 встречах у него два гола и результативная передача. Ранее Антон выступал за московский «Локомотива» и эстонскую «Левадию».

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