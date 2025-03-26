«У меня есть ЧМ и Кубки Америки, у тебя их 0». Родриго и Паредес обменялись колкостями

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес и нападающий Бразилии Родриго вступили в лёгкую перепалку по ходу матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу Аргентины.

Родриго сказал Паредесу, что тот очень плох, а в ответ Леандро заявил: «У меня есть победа в чемпионате мира и в двух Кубках Америки, а у тебя их 0».

Фото: Кадр из трансляции

Паредес выиграл со сборной Аргентины чемпионат мира 2022 года, а также Кубки Америки 2021 и 2024 годов. Всего за сборную полузащитник в 72 встречах забил пять голов и отдал семь результативных передач.

Родриго в 33 матчах за сборную Бразилии забил семь голов и отдал голевую передачу.