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«У меня есть ЧМ и Кубки Америки, у тебя их 0». Родриго и Паредес обменялись колкостями

«У меня есть ЧМ и Кубки Америки, у тебя их 0». Родриго и Паредес обменялись колкостями
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Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес и нападающий Бразилии Родриго вступили в лёгкую перепалку по ходу матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу Аргентины.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 14-й тур
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
4 : 1
Бразилия
1:0 Альварес – 4'     2:0 Фернандес – 12'     2:1 Кунья – 26'     3:1 Мак Аллистер – 37'     4:1 Симеоне – 71'    

Родриго сказал Паредесу, что тот очень плох, а в ответ Леандро заявил: «У меня есть победа в чемпионате мира и в двух Кубках Америки, а у тебя их 0».

Фото: Кадр из трансляции

Паредес выиграл со сборной Аргентины чемпионат мира 2022 года, а также Кубки Америки 2021 и 2024 годов. Всего за сборную полузащитник в 72 встречах забил пять голов и отдал семь результативных передач.

Родриго в 33 матчах за сборную Бразилии забил семь голов и отдал голевую передачу.

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