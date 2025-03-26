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«Манчестер Сити» интересуется Диблингом, «Саутгемптон» просит за него € 118 млн — источник

«Манчестер Сити» интересуется Диблингом, «Саутгемптон» просит за него € 118 млн — источник
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«Манчестер Сити» проявляет интерес к 19-летнему вингеру «Саутгемптона» и молодёжной сборной Англии Тайлеру Диблингу. Как сообщает The Telegraph, «горожане» планируют осуществить трансфер молодого англичанина летом текущего года.

По данным источника, «Саутгемптон» готов расстаться с воспитанником собственной академии. Требуемая сумма за трансфер, однако, составляет € 118 млн, что создаёт трудности потенциальным покупателям. Сообщается, что конкуренцию «Манчестер Сити» в борьбе за Диблинга может составить «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Тайлер Диблинг принял участие в 30 матчах за клуб во всех турнирах, записал на свой счёт четыре гола и дважды результативно ассистировал партнёрам по команде. «Саутгемптон» с девятью очками в 29 встречах занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от 17-й строчки, гарантирующей сохранение прописки в элитной лиге Англии, составляет 17 очков.

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