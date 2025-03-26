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Егор Титов: сегодняшний «Спартак» готов стать чемпионом

Егор Титов: сегодняшний «Спартак» готов стать чемпионом
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Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением, что нынешняя команда не имеет ничего общего с подопечными Массимо Карреры в чемпионском сезоне красно-белых, а также заявил, что нынешний «Спартак» готов стать чемпионом России.

«Здорово, что Станкович объединил всех вокруг себя. Сегодняшний «Спартак» готов стать чемпионом. Можно ли провести параллели с чемпионским сезоном Карреры? Абсолютно разные ситуации и команды. Никого из той команды не осталось, только Зобнин. У каждой команды своя история, у сегодняшнего «Спартака» — такая. В непростых политических ситуациях болельщики поддерживают команду. С «Зенитом» пришли 40 тысяч болельщиков – это должно придать дополнительный импульс команде», — приводит слова Титова Metaratings.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 43 очка. Третье место с 43 очками занимает санкт-петербургский «Зенит».

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