Игрок «Динамо» Кутицкий объяснил, почему считает Тюкавина сильнее Смолова и Кокорина

23-летний опорный полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий высказался о травме нападающего бело-голубых Константина Тюкавина, а также объяснил, почему считает его более сильным форвардом, чем экс-игроки клуба Фёдор Смолов, ныне выступающий за «Краснодар», и Александр Кокорин, играющий за «Арис».

— Тюка сам на позитиве. Он был позитивным, поэтому не обращал внимания. Наверное, подсознательно он понимал, что пропустит очень много. Конечно, подходили и поддерживали все. Говорили, что все проходят, наверное, через это. Его первая травма, кстати, и такая тяжёлая. Поэтому пожелаем скорейшего выздоровления.

— Кто сильнее как форвард: Смолов, Кокорин или Тюкавин?

— Тюка. Скорее всего, он. Он пару раз забивал красивые голы, нестандартные. Он уже достаточно, так сказать, опытный игрок, сильный нападающий, — сказал Кутицкий в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Константин Тюкавин восстановится от травмы крестообразной связки через шесть месяцев. В крайнем случае форвард может пропустить до восьми месяцев.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 43 очка. Третье место с 43 очками занимает санкт-петербургский «Зенит». «Динамо» после аналогичного количества игр находится на пятом месте, в активе команды 39 очков.