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Александр Головин — самый высокооплачиваемый футболист «Монако» — L'Equipe

Александр Головин — самый высокооплачиваемый футболист «Монако» — L'Equipe
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Полузащитник сборной России Александр Головин стал самым высокооплачиваемым футболистом «Монако» в сезоне-2024/2025. Рейтинг зарплат футболистов монегасков был опубликован французским изданием L'Equipe. Россиянин возглавил список с окладом € 320 тыс. в месяц.

По данным источника, Александр Головин делит первое место в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба с швейцарским полузащитником Денисом Закарией, перешедшим в «Монако» из «Ювентуса» летом 2023 года.

В топ-5 также вошли центральный защитник Тило Керер (€ 290 тыс.), форвард Брил Эмболо (€ 270 тыс.) и вингер Такуми Минамино (€ 230 тыс.)

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