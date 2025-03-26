«Барселона» подпишет пятилетний контракт с Ансу Фати по «Формуле Юмтити» — Sport.es

Испанская «Барселона» собирается продлить контракт с вингером команды Ансу Фати. Как сообщает Sport.es, в каталонском клубе не рассчитывают на футболиста, но готовы предложить ему новое соглашение сроком на пять лет. Это планируется сделать для выполнения требований финансового фэйр-плей.

По данным источника, с Фати будет заключён новый договор по «Формуле Юмтити». Таким образом, зарплата игрока, положенная ему по действующему контракту до лета 2027 года, будет распределена на пять календарных лет. Такая схема использовалась при продлении контракта с французским защитником Самуэлем Юмтити в 2022 году.

Напомним, Фати с зарплатой € 13 млн является третьим самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны» — сразу после нападающего Роберта Левандовского и полузащитника Френки де Йонга. По новому контракту положенные Фати € 26 млн будут выплачиваться до 2030 года (€ 5,2 млн в год). Также футболисту будет предложена определённая сумма бонусов, чтобы он согласился на этот шаг. Такая операция позволила бы «Барселоне» регистрировать новых игроков, которые будут приобретены в летнее трансферное окно.